1 जानेवारी 2025 ला सोन्यात 1 लाख गुंतवले असते तर आज मिळाला असता 'एवढा' मोठा नफा

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याने यावर्षी सुमारे 60 टक्के उसळी घेतली आहे.
सोने हे इक्विटी आणि बाँडपेक्षा यावर्षी अधिक चांगली गुंतवणूक साधन ठरले आहे.
1 जानेवारी 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 79,390 होता.
सोन्याचा दर 5 डिसेंबरला 1,32,900 रुपयांवर पोहोचला आहे.
वर्षभरात निफ्टी बँकने 10% रिटर्न्स दिले. त्याचप्रमाणे निफ्टीने 6.7% रिटर्न्स दिले. टोटल रिटर्न इंडेक्सने 50% परतावा दिला.
2025 मध्ये चांदीने 85%, सोन्याने 67% रिटर्न्स दिले आहेत.
1 जानेवारी 2025 रोजी सोन्यात 1 लाख गुंतवले असते तर आज 1,67,000 रुपये मिळाले असते. म्हणजे 67 हजारांचा निव्वळ नफा!
1 जानेवारी 2025 रोजी चांदीत 1 लाख गुंतवले असते तर आज 1,85,000 रुपये मिळाले असते. म्हणजे 85 हजारांचा निव्वळ नफा!
कोणतीही गुंतवणूक करताना तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.