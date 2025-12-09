1 जानेवारी 2025 ला सोन्यात 1 लाख गुंतवले असते तर आज मिळाला असता 'एवढा' मोठा नफा

Swapnil Ghangale
Dec 09,2025

सोन्याच्या दरात उसळी

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याने यावर्षी सुमारे 60 टक्के उसळी घेतली आहे.

चांगली गुंतवणूक

सोने हे इक्विटी आणि बाँडपेक्षा यावर्षी अधिक चांगली गुंतवणूक साधन ठरले आहे.

1 जानेवारीची किंमत किती?

1 जानेवारी 2025 रोजी 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 79,390 होता.

5 डिसेंबरला सोन्याचा दर किती?

सोन्याचा दर 5 डिसेंबरला 1,32,900 रुपयांवर पोहोचला आहे.

शेअर बाजारातील रिटर्न्स किती?

वर्षभरात निफ्टी बँकने 10% रिटर्न्स दिले. त्याचप्रमाणे निफ्टीने 6.7% रिटर्न्स दिले. टोटल रिटर्न इंडेक्सने 50% परतावा दिला.

चांदीचे रिटर्न्स सोन्यापेक्षा अधिक

2025 मध्ये चांदीने 85%, सोन्याने 67% रिटर्न्स दिले आहेत.

सोन्यात 1 लाख गुंतवले असते तर...

1 जानेवारी 2025 रोजी सोन्यात 1 लाख गुंतवले असते तर आज 1,67,000 रुपये मिळाले असते. म्हणजे 67 हजारांचा निव्वळ नफा!

चांदीत 1 लाख गुंतवले असते तर...

1 जानेवारी 2025 रोजी चांदीत 1 लाख गुंतवले असते तर आज 1,85,000 रुपये मिळाले असते. म्हणजे 85 हजारांचा निव्वळ नफा!

तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या

कोणतीही गुंतवणूक करताना तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.

VIEW ALL

अफाट ब्रह्मांडाचा अंत कसा होणार?

मटारची साल कचरा समजून फेकताय? थांबा... बनवा हेल्दी डिश

रात्रीच्या अंधाराच्या शिकारीसाठी घेतो फायदा, नकळत ढकलतो मृत्यूच्या जाळ्यात!

धुरंदरसाठी कोणत्या कलाकाराला मिळाली सर्वात जास्त फी?
Read Next Story