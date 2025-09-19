खरंच 22 सप्टेंबरनंतर गॅस सिलेंडर स्वस्त होणार?

जीएसटी परिषदेच्या हल्लीच झालेल्य़ा एका बैठकीमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जिथं दैनंदिन वापरातील कैक वस्तूंचे दर कमी होणार असल्याचे सूतोवाचही करण्यात आले.

आता सामान्य नागरिकांना याच संदर्भात आणखी एक प्रश्न पडत आहे, तो म्हणजे एलपीजी गॅस सिलेंडरबाबतचा.

भारतात स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो अशा स्थितीत दरवाढ किंवा घट केल्यास त्याचा परिणाम कोट्यवधी नागरिकांवर होणार.

शिवाय कमर्शियल एलपीजीचा वापर हॉटेल, रेस्तराँ आणि इतर व्यावसायिक कारणांनीही केला जातो.

घरगुती वापरातील सिलेंडरवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो.

उलटपक्षी व्यावसायिक वापरातील सिलेंडरवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. थोडक्यात तूर्तास सिलेंडरच्या दरात कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत.

दर महिन्याला होणाऱ्या महत्त्वाच्या बदलांअंतर्गत मात्र सिलेंडरच्या दरांमध्ये किरकोळ बदल दिसू शकतात. (वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी24 तास याची खातरजमा करत नाही.)

