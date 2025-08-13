रेल्वेचा हॉर्न हा फक्त आवाजासाठी नसतो तर पुढील रुळांवर असलेल्या व्यक्ती, वाहनं किंवा प्राणी यांना इशारा देण्यासाठी वापरला जातो.
साधारणपणे रेल्वेचा हॉर्न 3 ते 5 किलोमीटर पर्यंत स्पष्ट ऐकू जाऊ शकतो.
रेल्वे हॉर्नचा आवाज साधारण ११० ते १४० डेसिबल इतका असतो, जो कार किंवा ट्रकच्या हॉर्नपेक्षा खूप जास्त आहे.
धुके, पाऊस किंवा वाऱ्याची दिशा यामुळे हॉर्नचा आवाज किती लांबपर्यंत पोहोचेल यावर फरक पडतो.
रेल्वे मंत्रालयाने हॉर्न वाजवण्याची पद्धत, वेळ आणि आवाजाची मर्यादा यासाठी नियम निश्चित केले आहेत.
जास्त डेसिबलचा आवाज श्रवणशक्तीवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे आवाज कमी करण्यासाठी आधुनिक इलेक्ट्रिक व एअर हॉर्नचा वापर वाढत आहे.
रेल्वे अपघात टाळण्यासाठी हॉर्न हा रेल्वेच्या सर्वात महत्त्वाच्या सुरक्षितता साधनांपैकी एक आहे.