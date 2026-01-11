पाकिस्तान सैन्यात किती हिंदू सैनिक? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Pravin Dabholkar
Jan 11,2026


पाकिस्तान आर्मी नवव्या नंबरवरुन आता 12 व्या नंबरवर आलीय.


त्यांच्याकडे 6.5 लाख सक्रीय सैनिक आहेत. 5लाख रिझर्व सैनिक आहेत. जे गरजेवेळी बोलावले जातात.


पाकिस्तानी सैन्यात किती हिंदू सैनिक आहेत तुम्हाला माहिती आहे का?


हिंदू सैनिकांचा आकडा जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.


2000 साली पाकिस्तान सैन्यात हिंदू सैनिकांवर पूर्णपणे बंदी होती.


2006 मध्ये कॅप्टन दानिश पाकिस्तानी सैन्यात सेवा देणारे पहिले हिंदू अधिकारी बनले.


यानंतर अनेक पदांवर हिंदू सैनिकांची भरती करण्यात आली.


मीडिया रिपोर्ट्सनुसार पाकिस्तानी सैन्यात एकूण 200 हिंदू सैनिक आहेत.


पाकिस्तानी सैन्यात मुस्लिमांचे वर्चस्व आहे. इथे हिंदू आणि शिखांची संख्या नाममात्र आहे.

