तुम्ही आधारकार्डवरील पत्ता कितीवेळा अपडेट करू शकता?

तुम्ही आधारकार्डवरील तुमचे नाव, पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक बदलू शकता.
मात्र आधारकार्ड किती वेळा अपडेट करायचं यालादेखील एक लिमीट आहे
आधारकार्डवरील नाव तुम्हाला फक्त दोनदाच अपडेट करता येतं.
त्यासाठी मॅरेज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पॅन कार्ड, व्होटर आयडीसारख्या कागदपत्राची गरज असते
तसंच, डेट ऑफ बर्थबद्दल बोलायचे झाल्यास ते तुम्ही एकदाच बदलू शकता.
तसंच, पत्ता मात्र तुम्ही कितीही वेळा अपडेट करु शकता. त्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही.
तुम्ही स्वतःही UIDAIच्या अधिकृत वेबसाइटच्या माध्यमातून आधार कार्ड अपडेट करु शकता
तसंच, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी अपडेट करण्यासाठीही कोणतीही लिमीट नसते