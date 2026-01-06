तुमच्या फोनची बॅटरी लाईफ किती शिल्लक? 'या' सोप्या ट्रिकने शोधा!

Pravin Dabholkar
Jan 06,2026


तुमचा फोन जसजसा जुना होत जातो, तसे तो किती दिवस टिकेल याचा अंदाज तुम्हाला येतो. पण बॅटरीबद्दल कळणं थोडं अवघड असतं.


पुर्वीप्रमाणे बॅटरी काढण्याची सोय नसते. त्यामुळे ते पटकन लक्षात येत नाही.


अनेकदा बराचवेळ चार्जिंगला राहिल्याने बॅटरी निकामी होतात.


एन्ड्रॉइड आणि आयओएस दोन्हीवर तुम्ही अगदी सहज बॅटरी लाईफ तपासू शकता.


एन्ड्रॉइड यूजर्स असाल तर प्रथम बॅटरी सेटिंग्जवर जा. तिथे बॅटरी पर्यायावर क्लिक करा.


आता बॅटरी हेल्थवर क्लिक करा. ज्यात तुम्हाला बॅटरीची क्षमता दिसेल. जी नवीनच्या तुलनेत आता कमी झालेली असू शकते.


यातून तुम्हाला बॅटरीची स्थिती कळेल.


आयओएसमध्ये बॅटरी सेटिंगमध्ये तुम्हाला हा पर्याय दिसेल.


यात चार्जिंग सायकलसह अधिक तपशील दिलेला असतो.

