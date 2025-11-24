ताज महालच्या उद्घाटनानंतर शहाजहानला करायचं होतं 'हे' काम; पण स्वप्न राहिलं अपूर्ण, कारण...

Swapnil Ghangale
Nov 24,2025

सात आश्चर्यांपैकी एक

जगातील लाखो पर्यटकांना आकर्षित करणारं सात मानवनिर्मित आश्चर्यापैकी एक असलेलं ताज महाल मुमताजच्या मृत्यूनंतर लगेच बांधायला घेतलं होतं.

मृत्यू कधी? बांधकाम कधी सुरु झालं?

जून 1631 मध्ये मुमताचा मृत्यू झाला. त्यानंतर 1632 मध्ये ताजच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली.

ताज बांधायला किती वर्षे लागली?

ताज महाल बांधायला एकूण 22 वर्षे लागली. ताज महालामधील मुख्य थडगा 11 वर्षांत, तर संपूर्ण संकुल 1653 मध्ये बांधून पूर्ण झालं.

1-2 वर्षे सुरु होती बारीकसारीक कामं

शहाजहानने 1653 मध्येच ताजचं उद्घाटन केलं, पण नंतरही काही बारीकसारीक कामं 1-2 वर्षे चालू होती.

शहाजहानचं स्वप्न अधुरं

ताज महाल बांधून झाल्यानंतरही शहाजहानचं एक स्वप्न होतं, जे अधुरं राहिलं.

काय होतं हे स्वप्न?

शहाजहानला ताज महाल ज्या किनाऱ्यावर बांधलेल्या त्या यमुनेच्या पलीकडील किनाऱ्यावर काळ्या मार्बलचा 'काळा ताज' बांधायचा होता.

शहाजहानचं नियोजन

दोन्ही किनाऱ्यांवर पांढरा आणि काळा ताज एकमेकांना पाहतील, असं शहाजहानचं नियोजन होतं.

का अपूर्ण राहिलं स्वप्न?

पण संगमरवरी पांढरं ताज बांधून झाल्यानंतर औरंगजेबाने त्याला कैद केलं अन् मुममताजच्या आठवणीत अजून एक काळ ताजमहाल बांधण्याचं हे स्वप्न अपूर्ण राहिलं.

VIEW ALL

Jio च्या खास प्लानमध्ये 10 ओटीटी Apps आणि बरेच काही...

1 किलो मटार फक्त 10 मिनिटात सोला, वापरा ही सोपी ट्रिक!

तुम्ही कधी दूध तळलंय? ऐकून थक्क व्हाल ‘फ्राईड मिल्क’ रेसिपी!

डोकेदुखी वाढलीये? चुकूनही या गोष्टी करू नका!
Read Next Story