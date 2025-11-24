ताज महालच्या उद्घाटनानंतर शहाजहानला करायचं होतं 'हे' काम; पण स्वप्न राहिलं अपूर्ण, कारण...

जगातील लाखो पर्यटकांना आकर्षित करणारं सात मानवनिर्मित आश्चर्यापैकी एक असलेलं ताज महाल मुमताजच्या मृत्यूनंतर लगेच बांधायला घेतलं होतं.
जून 1631 मध्ये मुमताचा मृत्यू झाला. त्यानंतर 1632 मध्ये ताजच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली.
ताज महाल बांधायला एकूण 22 वर्षे लागली. ताज महालामधील मुख्य थडगा 11 वर्षांत, तर संपूर्ण संकुल 1653 मध्ये बांधून पूर्ण झालं.
शहाजहानने 1653 मध्येच ताजचं उद्घाटन केलं, पण नंतरही काही बारीकसारीक कामं 1-2 वर्षे चालू होती.
ताज महाल बांधून झाल्यानंतरही शहाजहानचं एक स्वप्न होतं, जे अधुरं राहिलं.
शहाजहानला ताज महाल ज्या किनाऱ्यावर बांधलेल्या त्या यमुनेच्या पलीकडील किनाऱ्यावर काळ्या मार्बलचा 'काळा ताज' बांधायचा होता.
दोन्ही किनाऱ्यांवर पांढरा आणि काळा ताज एकमेकांना पाहतील, असं शहाजहानचं नियोजन होतं.
पण संगमरवरी पांढरं ताज बांधून झाल्यानंतर औरंगजेबाने त्याला कैद केलं अन् मुममताजच्या आठवणीत अजून एक काळ ताजमहाल बांधण्याचं हे स्वप्न अपूर्ण राहिलं.