भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तीन रंगांचा बनलेला आहे आणि प्रत्येक रंगाचा स्वतःचा खास अर्थ आहे.
हा रंग त्याग, शौर्य आणि बलिदानाचे प्रतीक आहे. देशासाठी निस्वार्थ सेवा करण्याची भावना या रंगातून दर्शवली जाते.
पांढरा रंग सत्य, शांती आणि पवित्रतेचे प्रतीक आहे. तो देशातील एकात्मता आणि प्रामाणिकतेची जाणीव करून देतो.
हिरवा रंग समृद्धी, कृषीप्रधान संस्कृती आणि प्रगतीचे प्रतीक आहे. तो निसर्गाशी असलेल्या आपल्या नात्याचे दर्शन घडवतो.
पांढऱ्या पट्टीच्या मध्यभागी गडद निळ्या रंगाचे अशोक चक्र आहे. यात 24 लाईन्स आहेत.
हे चक्र सम्राट अशोक यांच्या सारनाथ येथील सिंहस्तंभावर कोरलेल्या धर्मचक्रावर आधारित आहे.
24 आर्यांचे अर्थ म्हणजे जीवनातील 24 तत्त्वे किंवा गुण, जे सतत प्रगती, गती आणि न्याय दर्शवतात.
चक्राचा संदेश असा आहे की देश नेहमी पुढे सरकत राहावा, स्थिर न राहता विकासाच्या मार्गावर गतिमान रहावा.