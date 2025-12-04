छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रचला नौदलाच पाया! कसा? जाणून घ्या

Tejashree Gaikwad
Dec 04,2025


भारतीय नौदल दिन (Indian Navy Day) 4 डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो.


भारतीय नौदलाच्या कार्यकुशलतेचा गौरव करण्यासाठी आणि नौदल कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची ओळख देण्यासाठी दिवसाची सुरुवात झाली.


1972 मध्ये पहिल्यांदा नौदल दिन साजरा करण्यात आला.



दिवस साजरा करण्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील नौदल कार्याची आठवण हे आहे.


छत्रपती शिवाजी महाराज हे भारतीय समुद्री सामर्थ्याचे आद्यदूत मानले जातात.


त्यांनी महाराष्ट्रात मजबूत नौदल तयार करून समुद्रावर नियंत्रण मिळवले आणि विदेशी आक्रमकांचा मुकाबला केला.

