भारतातील एक असं रेल्वे स्थानक, जिथून देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात करता येतो प्रवास

Sayali Patil
Oct 16,2025

रेल्वे स्थानकं

भारतात अशी अनेक रेल्वे स्थानकं आहेत, जिथून जवळपास देशातील बहुतांश भागांमध्ये प्रवास करण्यासाठी ट्रेन मिळतात.

हावडा जंक्शन

भारतातून जवळपास देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात जाता येईल अशा रेल्वे स्थानकांमध्ये मथुरा जंक्शन, नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक, हावडा जंक्शन यांचा समावेश आहे.

तासातासाला ट्रेन

मथुरा जंक्शनहून 7 रेल्वे मार्गिका देशभरातील विविध भागांशी जोडल्या गेल्या आहेत. जिथून तासातासाला ट्रेन सुटतात.

10 फलाटं

मथुरा जंक्शनवरून देशात कुठंही जाण्यासाठी सहज ट्रेन मिळते, जिथं 10 फलाटं प्रवाशांच्या सेवेत उपलब्ध आहेत.

उत्तर मध्ये रेल्वे झोन

हे स्थानक उत्तर मध्ये रेल्वे झोनचा महत्त्वाचा भाग असून, भारतातील सर्वात मोठ्या रेल्वे जंक्शनपैकी एक आहे.

मुख्य मार्गिका

दर दिवशी इथं 197 रेल्वे थांबतात आणि मार्गस्थ होतात. मथुरा जंक्शन हे स्थानक दिल्ली, मुंबई मुख्य मार्गिकेवर आहे.

आश्चर्य

काय मग, आश्चर्य वाटतंय ना? या रेल्वे स्थानकाविषयी जाणून...

