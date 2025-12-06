रेल्वेचा आतापर्यंतचा सर्वात कठोर नियम; तिकीटातील एक फेरफार करेल तुमचा घात!

Indian Railway : रेल्वे प्रशासनाकडून सातत्यानं काही नियम अपडेट, तर काही नियमांमध्ये बदल केले जातात. याच बदलांचा प्रवाशांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतो.
आता भारतीय रेल्वे विभागानं अतिशय कठोर नियम समोर आणला असून, या नियमाचं उल्लंघन करणाऱ्या प्रवाशांना थेट तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ज्यामुळं हा रेल्वेचा आतापर्यंतचा सर्वात कठोर नियम असल्याचंही म्हटलं डाच आहेय
उपलब्ध माहितीनुसार रेल्वेने बनावट किंवा छेडछाड केलेले तिकीट दाखवून प्रवास करणाऱ्यांना आता कठोर शिक्षा करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
वरील नियमाअंतर्गत रेल्वे कायद्यातील कलम 138 अंतर्गत अशा प्रवाशांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. रल्वे पोलिसांनीच असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
मुंबईतील रेल्वे पोलिसांना गेल्या काही दिवसांत अनेक प्रवासी बनावट तिकीट, सोबतच फेरफार असलेल्या तिकीट, अनधिकृत अॅपद्वारे बुक केलेली तिकीट घेऊन प्रवास करताना आढळले आहेत.
सणउत्सवाच्या आणि सुट्टीच्या दिवसांत असे प्रकार मोठ्या संख्येनं वाढल्याचं दिसून आल्याची माहिती पोलीस यंत्रणांनी दिली. काही असेही प्रवासी आहेत जे अधिकृत आयआरसीटीसी अॅपऐवजी अनधिकृत थर्ड-पार्टी अॅप्स किंवा वेबसाइट्सचा वापर करत तिकीट मिळवतात.
काहीजण जुन्या तिकीटांत फेरफार करत किंवा बनावट पीएनआर क्रमांक वापरून तिकीट तपासनीसांची दिशाभूल करत असल्याचे प्रकारसुद्धा रेल्वेत घडत आहेत. ज्यामुळं हा नियम कठोर करण्यात आला आहे.