भारतात 13 वं वर्ष का ठरतंय मुलांसाठी धोक्याचं? निरीक्षणातून चिंताजनक बाब समोर

Sayali Patil
Dec 23,2025

नवी पिढी

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेमुळं जग अतिशय झपाट्यानं पुढं जात आहे. अगदी त्याचप्रमाणे नवी पिढीसुद्धा अतिशय वेगानं मोठी होत आहे.


सध्याचे वयस्क आणि प्रौढ यांच्या तुलनेत तरुण पिढी अधिक चतुर आणि कमी वयात बरीच माहिती मिळवत झपाट्यानं काळाशीच स्पर्धा करताना दिसत आहे.

चिंताजनक बाब

अशा या पिढीसंदर्भात एक चिंताजनक बाब नुकतीच एका निरीक्षणातून समोर आली. देशातील शाळेत जाणाऱ्या मुलांमध्ये तंबाखू, धूम्रपान, मद्यपानासोबत अमली पदार्थांच्या व्यसनाचं प्रमाण वाढलं आहे.

निरीक्षण

वयाच्या साधारण 13 व्या वर्षी सर्वाधिक मुलं व्यसनांच्या आहारी जात असून, 'एम्स दिल्ली'च्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या निरीक्षणासाठी 10 मुख्य शहरांतील 5920 शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली.

चिंजातनक बाब

प्रामुख्यानं यात आठवी, नववी, अकरावी आणि बारावीत शिकणाऱ्या मुलांचा समावेश असून, या पिढीनं लहान वयातच व्यसनांची वाट धरल्याची चिंजातनक बाब निदर्शनास आली आहे.

मद्यपान, धुम्रपान

मद्यपान, धुम्रपान, अमली पदार्थ आणि तत्सम पदार्थांच्या वापराची सुरुवात होण्याची सरासरी वयोमर्यादा 12.9 वर्षं असून, यामध्ये इन्हेलंट्स (श्वसनाद्वारे घेतले जाणारे पदार्थ) वापरण्याचं सरासरी वय अगदीच कमी म्हणजे 11.3 वर्षं असल्याचे कळत आहे.

हेरॉईन

इतकंच नव्हे तर हेरॉईन (12.3 वर्षं), वैद्यकीय औषधांचा दुरुपयोग (12.5 वर्षं) अशा व्यसनांच्या आहारी ही पिढी जात असल्यानं पालकांच्याही चिंतते भर पडली आहे.

