भारतातील 10 सर्वाधिक बोलण्या जाणाऱ्या भाषा, मराठी कितव्या क्रमांकावर?

भारतात विविध भाषा बोलल्या जातात. पण सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा कोणती?
हिंदी भारतात सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार 43.63 टक्के लोक हिंदी बोलतात.
भारतातील दुसरी सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा बंगाली आहे. 9.72 कोटी नागरिक म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या 8.03 टक्के लोक ही भाषा बोलतात.
देशात एकूण 8.30 कोटी लोक मराठी बोलतात. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या 6.86 टक्के हा आकडा आहे.
तेलगू एक द्रविड भाषा असून भारतातील विविध राज्यांमध्ये बोलली जाते. 8.11 कोटी हून अधिक लोक तेलगू बोलतात.
देशात 6.90 कोटी लोक तामिळ बोलतात.
गुजराती एक इंडो आर्यन भाषा आहे. जी भारतातील 5.54 कोटी नागरिक बोलतात.
भारतात साधारण 5.7 कोटी लोक उर्दू बोलतात.
तामिळप्रमाणे कन्नडदेखील एक द्रविड भाषा आहे. भारतात एकूण 4.37 कोटीलोक कन्नड बोलतात. 3.75 कोटी लोक उडीया, 3.48 लोक मल्याळम बोलतात.