भारतातील सर्वात ग्लॅमरस राणी, गिनीज बुकला घ्यावी लागली दखल!

Pravin Dabholkar
Nov 12,2025


निजाम घराण्याच्या सून महाराणी सायरा बानू यांचे सौंदर्य आणि साधेपणा अतुलनीय होता.


चित्तोडची राणी पद्मामतीच्या सौंदर्याची चर्चा सीमेपार होती.


झाशीच्या राणीच्या शौर्य आजही प्रेरणास्थान आहे. त्यांच्या सौंदर्याबद्दलही खूप चर्चा केली जाते.


राजा छत्रसिंहाची पत्नी राणी रत्नावती अत्यंत सुंदर होती.तिला जादूटोणा मंत्राचे ज्ञान होते.


हैदराबादची राजकुमारी निलोफर तिच्या सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध होती.


कनौजचा राजा जयचंद याची कन्या राणी संयोगिता तिच्या सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध होती.


बडोदा राजघराण्याताली महाराणी सीतादेवी देखील देशातील सर्वात सुंदर राण्यांपैकी एक होत्या.


जयपूरच्या राणीला व्होग मासिकाने जगातील सर्वात सुंदर महिलांपैकी एक म्हणून घोषित केले होते. त्यांना मासिकाने ग्लॅमरस क्विन ही पदवी दिली.


गायत्री देवी यांनी 1962 ची लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यांना 246516 पैकी 192909 मते मिळाली. ही मते सर्वाधिक असल्याने गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली.

