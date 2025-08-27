Interesting Facts : गरम मसाल्यात वेलची राणी, मग राजा कोण?

Sayali Patil
Aug 27,2025

मसाले

भारतातील विविध राज्यांमध्ये गरम मसाल्याची शेती केली जाते. ज्यामुळं जागतिक स्तरावरही भारतातील मसाल्यांना विशेष मागणी आणि किंमत प्राप्त आहे.

जेवणाचा स्वाद

जेवणाचा स्वाद वाढवण्यासाठी आणि त्यामध्ये सुरेख सुगंध मिसळण्यासाठी गरम मसाल्याचा वापर केला जातो.

औषधी गुणधर्म

मसाल्यांमध्ये औषधी गुणधर्म असल्या कारणानंसुद्धा त्यांचा वापर विविध औषधांमध्ये तेलाच्या स्वरुपात केला जातो

मसाल्यांमध्ये कैक प्रकार

अशा गरम मसाल्यांमध्ये कैक प्रकार असले तरीही वेलचीला मसाल्याची राणी म्हटलं जातं. पण, मग मसाल्यांचा राजा कोण माहितीये?

काळिमिरी

काळिमिरी या इवल्याशा दिसणाऱ्या पण तिखटाच्या बाबतीत कमाल करणाऱ्या पदार्थाला गरम मसाल्यांचा राजा म्हटलं जातं.

कर्नाटकातील काळिमिरी

भारतात 'अ' श्रेणीतील काळ्यामिरीचं उत्पादन घेतलं जात असून, यामध्ये कर्नाटकातील काळिमिरी बाजी मारून जाते.

उत्पन्न

केरळ आणि गोव्यासह कोकणातसुद्धा काळ्यामिरीचं उत्पन्न घेतलं जातं आणि परदेशातही ही काळिमीरी निर्यात केली जाते.

VIEW ALL

गणपतीसाठी बनवा 'प्राजक्त मोदक'; सोप्या पद्धतीनं द्या फुलासारखा आकार

आता नुसता पैसाच पैसा, करिअरमध्ये प्रगती अन् यश; गणेश चतुर्थी 'या' राशींच्या लोकांसाठी भाग्यशाली

ओल्या नारळाच्या करंजा करताना घाला 'हा' एक पदार्थ

पुण्याच्या मानाच्या गणपतींची प्रतिष्ठापणा मुहूर्त...
Read Next Story