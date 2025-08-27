Interesting Facts : गरम मसाल्यात वेलची राणी, मग राजा कोण?

भारतातील विविध राज्यांमध्ये गरम मसाल्याची शेती केली जाते. ज्यामुळं जागतिक स्तरावरही भारतातील मसाल्यांना विशेष मागणी आणि किंमत प्राप्त आहे.
जेवणाचा स्वाद वाढवण्यासाठी आणि त्यामध्ये सुरेख सुगंध मिसळण्यासाठी गरम मसाल्याचा वापर केला जातो.
मसाल्यांमध्ये औषधी गुणधर्म असल्या कारणानंसुद्धा त्यांचा वापर विविध औषधांमध्ये तेलाच्या स्वरुपात केला जातो
अशा गरम मसाल्यांमध्ये कैक प्रकार असले तरीही वेलचीला मसाल्याची राणी म्हटलं जातं. पण, मग मसाल्यांचा राजा कोण माहितीये?
काळिमिरी या इवल्याशा दिसणाऱ्या पण तिखटाच्या बाबतीत कमाल करणाऱ्या पदार्थाला गरम मसाल्यांचा राजा म्हटलं जातं.
भारतात 'अ' श्रेणीतील काळ्यामिरीचं उत्पादन घेतलं जात असून, यामध्ये कर्नाटकातील काळिमिरी बाजी मारून जाते.
केरळ आणि गोव्यासह कोकणातसुद्धा काळ्यामिरीचं उत्पन्न घेतलं जातं आणि परदेशातही ही काळिमीरी निर्यात केली जाते.