एआयमुळे ग्राफीक डिझायनर्सची नोकरी धोक्यात आलीय.
ऑटोमेटेड सॉफ्टवेअर आल्याने डेटा एन्ट्रीची गरज कमी झालीय.
डिजिटल मीडियाच्या युगात प्रिंटींग जॉब्स कमी झाले आहेत.
लीगल टेक प्लॅटफॉर्ममुळे लीगल ऑफिशियल्सची नोकरी धोक्यात आलीय.
ईमेल, मेसेजमुळे पोस्टल सर्विसची गरज कमी झालीय.
डिजिटल बॅंकींग, मोबाईल एप, एटीम यामुळे बॅंक काऊंटरचे व्यवहार ऑनलाईन झालेयत.
सेल्फ चेकआऊट मशीन,डिजिटल पेमेंट ऑनलाईन तिकीट बुकींगमुळे कॅशियर आणि तिकिट क्लर्कच्या नोकऱ्यांवर प्रभाव झालाय.
स्मार्ट टूल्समुळे एडमिनिस्ट्रेटीव्ह असिस्टंट आणि एक्झिक्युटीव्ह सेक्रेटरीची नोकरी धोक्यात आलीय.
अकाऊंटींग, बुक किपिंग आणि पेरॉल क्लर्कच्या नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत.
ऑनलाईन तिकिटींग आणि ऑटोमेटेड गेट सिस्टिममुळे ट्रान्सपोर्टेशन अटेंडंट आणि कंडक्टरच्या नोकऱ्या 2030 पर्यंत जाऊ शकतात.
एआयमुळे वीमा कंपन्यातील नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत.
एआय कॉलिंग सिस्टिममुळे टेलीमार्केटर्सनी सतर्क राहावे लागेल.
ई कॉमर्स आणि डिजिटल मार्केटींगमुळे डोअर टू डोअर सेल्स वर्कर्सच्या नकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.