रेल्वेमध्ये नोकरी मिळवायचीये? मग 'हे' 10 फुलफॉर्म तुम्हाला माहित असायलाच हवेत

Pooja Pawar
Oct 17,2025

RRB :

रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board)

RRC :

रेलवे भर्ती सेल (Railway Recruitment Cell)

NTPC :

नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (Non-Technical Popular Categories)

ASM :

असिस्टेंट स्टेशन मास्टर (Assistant Station Master)

RPF :

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (Railway Protection Force)

RAC :

रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (Reservation Against Cancellation)

IRCTC :

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (Indian Railway Catering and Tourism Corporation)

PNR Number :

पॅसेंजर नेम रिकॉर्ड (Passenger Name Record)

RLWL :

रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट (Remote Location Waiting List)

TC,TQ :

तिकीट कलेक्टर (Ticket Collector), तत्काल कोटा (Tatkal Quota)

