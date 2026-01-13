भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार, ज्याच्याकडे स्वत:च्या मालकीची रेल्वे!

Pravin Dabholkar
Jan 13,2026


भारत हा जमिनींच्या बाबतीत जगातील सातवा मोठा देश आहे.


येथे खूप जमिनी आहेत. पण कोणत्या एका व्यक्तीकडे खूप सारी जमीन नाहीय.


भारतात सर्वाधिक जमीन कोणाकडे असेल तर ती भारत सरकारकडे आहे.


पण कोणत्या सरकारी विभागाकडे सर्वाधिक जमीन आहे? हे तुम्हाला माहिती आहे का?


कोण आहे तो जमिनदार? याचं उत्तर आहे. भारतीय रेल्वे.


भारत सरकारडे साधारण 15 हजार 531 स्केयर किमी इतकी जमीन आहे.


ज्यामध्ये रेल्वेकडची जमीन 2926.6 स्केयर किमी आहे.


यानंतर कॅथलिक आणि वक्फ बोर्डाचा क्रमांक लागतो.


यानंतर कोळसा आणि उर्जा विभागाचा नंबर लागतो.

