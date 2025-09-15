भारतातील एकमेव राज्य, जिथे स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षांनंतरही Train पोहोचलेली नाही

Pooja Pawar
Sep 15,2025


भारतीय रेल्वे हे आशियातील दुसरं आणि जगातील चौथं सर्वात मोठं रेल्वे नेटवर्क आहे.


भारतीय रेल्वे देशातील जवळपास प्रत्येक शहराला जोडते.


परंतू तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षांनंतरही एक असं राज्य आहे जिथे ट्रेन पोहोचलेली नाही.


भारतातील सिक्कीम हे एक असं राज्य आहे जिथे अद्याप ट्रेन पोहोचलेली नाही.


सिक्कीममध्ये एकही रेल्वे स्टेशन नसल्याचं कारण तेथील भौगोलिक परिस्थिती, डोंगर आहेत. ज्यामुळे येथे रेल्वे मार्ग तयार करणं अवघड आहे.


सिक्कीम 1975 मध्ये भारताचा भाग बनला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत येथे कोणतंही रेल्वे नेटवर्क उभारण्यात आलेलं नाही.


सिक्कीम पासून सर्वात जवळचं रेल्वे स्थानक हे सिलिगुडी, न्यू जलपाई गुडी आहे.

VIEW ALL

वजन कमी करायचंय? कोणत्या वेळी दही खावं?

दक्षिण दिशेला चुकूनही तुळस ठेवू नका, आर्थिक स्थिती होईल कमकुवत

GK: कोणत्या देशातील लोक सर्वात जास्त झोपतात?

गहू, नाचणी, ज्वारी आणि बाजरी... कोणत्या ऋतूत कोणते धान्य खावे?

Read Next Story