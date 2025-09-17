पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आज 75 वा वाढदिवस!
मागील 11 वर्षांपासून देशाचं नेतृत्व करणाऱ्या मोदींचा मसिक पगार किती आहे माहितीये का?
मोदींच्या पगारामध्ये मूलभूत वेतन आणि इतर भत्त्यांचा समावेश आहे.
यातून आयकर आणि इतर कपात वजा केल्यानंतर त्यांचा हातात येणारा पगार हा मूळ पगारापेक्षा कमी आहे.
मोदींनी पगारातून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 20 लाख रुपये आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सुमारे 1 लाख 66 हजार रुपये मासिक पगार मिळतो.
याशिवाय, पंतप्रधानांना निवास, प्रवास, सुरक्षा आणि इतर सुविधा मोफत मिळतात, ज्या त्यांच्या वैयक्तिक खर्च कमी करतात.
ही माहिती मोदींनी 2024 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिलेलं विवरण आणि उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतांवर आधारित आहे.