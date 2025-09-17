पंतप्रधान मोदींची मंथली सॅलरी किती? समोर आला नेमका आकडा

Swapnil Ghangale
Sep 17,2025

75 वा वाढदिवस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आज 75 वा वाढदिवस!

मोदींचा मसिक पगार किती?

मागील 11 वर्षांपासून देशाचं नेतृत्व करणाऱ्या मोदींचा मसिक पगार किती आहे माहितीये का?

पगाराचं ब्रेकअप कसं?

मोदींच्या पगारामध्ये मूलभूत वेतन आणि इतर भत्त्यांचा समावेश आहे.

हातात येणारा पगार कमी

यातून आयकर आणि इतर कपात वजा केल्यानंतर त्यांचा हातात येणारा पगार हा मूळ पगारापेक्षा कमी आहे.

वार्षिक उत्पन्न सुमारे...

मोदींनी पगारातून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 20 लाख रुपये आहे.

मासिक पगाराचा नेमका आकडा किती?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सुमारे 1 लाख 66 हजार रुपये मासिक पगार मिळतो.

मोफत सुविधा

याशिवाय, पंतप्रधानांना निवास, प्रवास, सुरक्षा आणि इतर सुविधा मोफत मिळतात, ज्या त्यांच्या वैयक्तिक खर्च कमी करतात.

माहिती कुठून मिळाली?

ही माहिती मोदींनी 2024 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिलेलं विवरण आणि उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतांवर आधारित आहे.

