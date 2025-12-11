लेक 21 वर्षांची होईपर्यंत कसे साठवायचे 70 लाख रुपये? 8 मुद्द्यांमध्ये पाहा...

दिवसागणिक वाढणारी महागाई सध्या प्रत्येकापुढं एक मोठी समस्या निर्माण करत आहे. कारण ठरतेय ती म्हणजे भविष्याविषयी वाटणारी चिंता.
शिक्षण, वैद्यकिय खर्चासह जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही वाढू लागल्यानं भविष्यात पैशांची जुळवाजुळव कशी कारयची हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करतो.
मुलंबाळं असणाऱ्यांना तर शैक्षणिक खर्चाचा आकडा पाहून घामच फुटतो. पण, शिस्तबद्ध आर्थिक नियोजन केल्या ही चिंता तुलनेनं बरीच कमी होते.
या नियोजनासाठी मदत करते सरकारी हमी असणारी सुकन्या समृद्धी योजना. ज्यामध्ये 15 वर्षे गुंतवणूक करत मुलगी 21 वर्षांची होईपर्यंत पालकांच्या हाती 71 लाख रुपये इतकी रक्कम असते. तीसुद्धा करमुक्त.
या योजनेमध्ये एका वर्षात 1.50 लाख रुपये इतक्या कमाल मर्यादेनं गुंतवणूक केल्यास 15 वर्षांच्या अनुषंगानं त्यावर 8.2 टक्के व्याज मिळतं. इथं एकूण गुंतवणूक होते 22.50 लाख रुपये.
व्याजदर जोडून मॅच्युरिटीच्या वेळी हाती येणाऱ्या रकमेचा आकडा असेल साधारण 70 ते 71 लाख रुपये. आहे की नाही कमाल बाब?
या योजनेत सहभागी होत असताना मुलीचं वय 10 वर्षांहून कमी असावं. जास्तील जास्त 2 मुलींसाठी या योजनेअंतर्गत खातं सुरू करता येतं.