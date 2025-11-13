ही आहेत जगातील सर्वात प्रदूषित शहरे

Soneshwar Patil
Nov 13,2025


सध्या अनेक शहरांमध्ये प्रदूषणामुळे श्वास घेणे आरोग्यासाठी धोकादायक झाले आहे.


अनेक कंपन्या आणि वाहनांमुळे हवेत विषारी कणांचे प्रमाण वाढले आहे.


यामध्ये दिल्ली, लाहोर, काठमांडू, ढाका आणि बीजिंगसारख्या शहरांचा समावेश आहे.


या शहरांमध्ये वाहनांची संख्या अधिक असल्यामुळे हवा प्रदूषित होते.


पाकिस्तानमध्ये हिवाळ्यात धूर आणि धूळ एकत्र आल्याने हवा विषारी बनते.


काठमांडूमध्ये वाहतूक आणि बांधकामांमुळे हवेतील PM2.5 चे प्रमाण वाढले आहे.


प्रदूषण कमी करण्यासाठी अनेक देशांनी वाहन नियंत्रण आणि कारखान्यांवर नियम लादले आहेत.

