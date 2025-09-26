केरळमधील मुन्नारच्या चहाच्या बागा आणि अलेप्पीच्या शांत हाऊसबोट्स (बॅकवॉटर्स) हा हनिमून कपलसाठी एक अतिशय रोमँटिक अनुभव आहे.
श्रीनगरमधील दाल सरोवर आणि काश्मीरमधील गुलमर्गच्या बर्फाच्छादित दऱ्यांमधील शिकारा राईड्स हनिमूनचा अनुभव संस्मरणीय करतात.
हॅवलॉक बेटाचे पांढऱ्या वाळूचे किनारे, स्कूबा डायव्हिंग आणि शांत वातावरण एक अद्भुत अनुभव देतात.
उदयपूर हे सुद्धा भारतातील एक प्रसिद्ध हनिमून डेस्टिनेशन आहे. येथे राजेशाही राजवाडे, पिचोला तलावात बोटिंग आणि हेरिटेज हॉटेल्स आहेत.
कांचनजंगा पर्वताचे विहंगम दृश्य, हिरवेगार चहाच्या बागा आणि प्रसिद्ध टॉय ट्रेनमधील रोमँटिक प्रवास दार्जिलिंगला आणखी खास बनवतो.
शिमला थंड येथील हवामानासाठी प्रसिद्ध आहे. सुंदर दृश्य, शांत आणि आरामदायक म्हणून शिमला हनिमूनसाठी चांगले आहे.
कॉफीच्या बागा, धबधबे आणि घनदाट जंगलांमध्ये वसलेले कूर्ग हे एक शांत हिल स्टेशन आहे.