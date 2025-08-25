अद्भूत! भारतातील 'हे' ठिकाण म्हणजे चंद्राचाच तुकडा? तिथं कसं पोहोचाल?

चंद्र... पृथ्वीच्या या उपग्रहाकडे पाहताना त्याचं सौंदर्य अनेकांनाच भुरळ पाडताना दिसतं.
अशा या चंद्राचा एक तुकडा पृथ्वीवर आणि तोसुद्धा भारतात आहे असं कोणी सांगितलं तर? थक्क झालात ना?
भारतातील लडाख प्रांतामध्ये चंद्राप्रमाणं भासणारं हे ठिकाण असून, तिथं गेलं असता हा जणूकाही चंद्राचाच तुकडा आहे असं पाहताक्षणी जाणवतं.
लडाख या शीतवाळवंटातील भागाला 'मूनलँड' असंही म्हणतात. कारण ठरतं ते म्हणजे तेथील चंद्राच्या पृष्ठाप्रमाणं दिसणारी जमीन.
लडाखमधील नुब्रा खोरं आणि लामायुरू या ठिकाणांवर हे दृश्य पाहायला मिळतं.
भारतातील या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये तेथील भौगोलिक स्थान, रचनांमुळं आपण मानवी आयुष्यापासून कैक मैल दूर आल्याचीच अनुभूती होते.
थोडक्यात काय, तर संधी मिळेल तेव्हा या भारतातील चंद्रवजा ठिकाणांना भेट द्यायला विसरू नका.