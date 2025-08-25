अद्भूत! भारतातील 'हे' ठिकाण म्हणजे चंद्राचाच तुकडा? तिथं कसं पोहोचाल?

Sayali Patil
Aug 25,2025

चंद्र

चंद्र... पृथ्वीच्या या उपग्रहाकडे पाहताना त्याचं सौंदर्य अनेकांनाच भुरळ पाडताना दिसतं.

चंद्राचा एक तुकडा

अशा या चंद्राचा एक तुकडा पृथ्वीवर आणि तोसुद्धा भारतात आहे असं कोणी सांगितलं तर? थक्क झालात ना?

लडाख

भारतातील लडाख प्रांतामध्ये चंद्राप्रमाणं भासणारं हे ठिकाण असून, तिथं गेलं असता हा जणूकाही चंद्राचाच तुकडा आहे असं पाहताक्षणी जाणवतं.

शीतवाळवंट

लडाख या शीतवाळवंटातील भागाला 'मूनलँड' असंही म्हणतात. कारण ठरतं ते म्हणजे तेथील चंद्राच्या पृष्ठाप्रमाणं दिसणारी जमीन.

लामायुरू

लडाखमधील नुब्रा खोरं आणि लामायुरू या ठिकाणांवर हे दृश्य पाहायला मिळतं.

भौगोलिक स्थान

भारतातील या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये तेथील भौगोलिक स्थान, रचनांमुळं आपण मानवी आयुष्यापासून कैक मैल दूर आल्याचीच अनुभूती होते.

प्रवास...

थोडक्यात काय, तर संधी मिळेल तेव्हा या भारतातील चंद्रवजा ठिकाणांना भेट द्यायला विसरू नका.

VIEW ALL

समोसा भारतीय नाहीच! मग कोण्या देशाचा? 1% खवैय्यांनाच उत्तर जमलं...

Dream 11 एका मॅचसाठी BCCI ला किती पैसे देते?

GK: भारतातील 'ही' एकमेव नदी जी विहिरीतून उगम पावते

की-बोर्डवर A,B,C,D एका क्रमात का लिहिली जात नाही?

Read Next Story