ढगांवर तरंगणारं टुमदार गाव; महाराष्ट्रापासून काहीसं दूर, पण प्रवास पैसा वसूल!!!

नोव्हेंबर महिन्यामध्ये सहसा अनेक मंडळी भटकंतीसाठी निघण्याचा बेत आखतात. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये ठिकाण निवडण्याची प्रक्रिया कमाल असते.
काहींना इथं नवी ठिकाणं पाहण्याचा मोह असतो. अशा सर्वांसाठीच 'हे' चौकटीबाहेरचं एक ठिकाण उत्तम पर्याय ठरु शकतं.
महाराष्ट्रापासून दूर असणारं हे टुमदार गाव, हे ठिकाण अरुणाचल प्रदेशात असून, त्याचं नाव आहे 'झिरो व्हॅली' (ziro valley). हे एक सुरेख गिरीस्थान असून इथं गर्दीसुद्धा तुलनेनं कमीच.
निसर्गाच्या अवाक् करणाऱ्या लीला इथं येऊन पाहता येतात. त्यामुळं इथं पावलोपावली निसर्ग थक्क करतो असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
हिरवेगार डोंगर, दूरवर दिसणारे बर्फाच्छादित पर्वत, घनदाट वनराई आणि बहरलेली शेती पाहताना हे गाव एखाद्या चित्राप्रमाणं भासतं.
चहूबाजुंबी बर्फानं अच्छादलेले पर्वत आणि मधोमध असणारं हे खोऱ्यातील गाव पाहताना इथून कधीच माघारी जाऊ नये असं अनेकांना वाटतं.
नोव्हेंबरमध्ये भटकंतीला जाण्यासाठी हे ठिकाण एक उत्तम पर्याय. जिथं, पॅराग्लायडिंग, ट्रेकिंग, ट्रेल वॉकचाही अनुभव घेता येतो.
कुटुंब किंवा मित्रमंडळींसमवेत जाण्यासाठी हे ठिकाण एक उत्तम पर्याय असून, साचेबद्ध ठिकाणांना शह देत एकदातरी भेट द्या या 'झिरो व्हॅली'ला.