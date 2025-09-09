भारताच्या नव्या उपराष्ट्रपती पदासाठी आज निवडणुका होत आहेत.
माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी 21 जुलै रोजी अचानक राजीनामा दिला होता
उपराष्ट्रपतींकडे कोणते अधिकार असतात हे जाणून घेऊयात
उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती म्हणून काम करतात. उपराष्ट्रपती सदनाची कार्यवाहीचे संचालन करतात
काही कारणास्तव राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास उपराष्ट्रपती त्या पदाचा कार्यभार स्वीकारु शकतात
जर एखादे विधेयक किंवा प्रस्ताव असंवैधानिक असेल तर तो थांबवण्याचा अधिकार उपराष्ट्रपतींकडे असते.
राष्ट्रपतींचा मृत्यू, राजीनामा किंवा परदेश दौऱ्यावर असतील तर उपराष्ट्रपती कार्यवाहक राष्ट्रपती बनू शकतात