वेगवेगळ्या रंगाच्या हेल्मेटचा अर्थ काय? कशासाठी होतो वापर?

Pooja Pawar
Oct 13,2025


दुचाकी चालवताना चालक सुरक्षेसाठी विविध रंगाचे हेल्मेट घालतात.


बाजारात विविध रंगाचे हेल्मेट मिळतात तेव्हा या हेल्मेटचा नेमका अर्थ काय याविषयी जाणून घेऊयात.


लाल हेल्मेट फायरब्रिगेडशी संबंधित लोकांसाठी आहे, जे घालून अग्निशमन दलाचे पथक त्यांच्या कार्यावर जातात.


पिवळ्या रंगाचा हेल्मेट बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी वापरला जातो.


निळ्या रंगाचं हेल्मेट इलेक्ट्रिशियन वापरतात. जेणेकरून ते त्यांचे काम सुरक्षितपणे आणि योग्य ओळखीसह करू शकतील.


पांढऱ्या रंगाचं हेल्मेट इंजिनियर, सुपरवाईजर लोक घालतात.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

