दुचाकी चालवताना चालक सुरक्षेसाठी विविध रंगाचे हेल्मेट घालतात.
बाजारात विविध रंगाचे हेल्मेट मिळतात तेव्हा या हेल्मेटचा नेमका अर्थ काय याविषयी जाणून घेऊयात.
लाल हेल्मेट फायरब्रिगेडशी संबंधित लोकांसाठी आहे, जे घालून अग्निशमन दलाचे पथक त्यांच्या कार्यावर जातात.
पिवळ्या रंगाचा हेल्मेट बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी वापरला जातो.
निळ्या रंगाचं हेल्मेट इलेक्ट्रिशियन वापरतात. जेणेकरून ते त्यांचे काम सुरक्षितपणे आणि योग्य ओळखीसह करू शकतील.
पांढऱ्या रंगाचं हेल्मेट इंजिनियर, सुपरवाईजर लोक घालतात.
