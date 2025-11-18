दर महिन्याच्या सामानाची खरेदी करण्यासाठी अनेकजण D mart मध्ये जातात.
किराणा दुकानाच्या तुलनेत D mart मध्ये सामान स्वस्त मिळतं असं म्हणतात.
पण खूप कमी जणांना D mart चा फुल फॉर्म माहिती असेल.
डी मार्टचा फुल फॉर्म 'दमानी मार्ट' असा आहे.
डी मार्टचे नाव त्याचे संस्थापक राधाकिशन दमानी यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे.
भारतीय कुटुंबाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राधाकिशन आणि त्यांच्या कुटुंबाने 2002 मध्ये डी-मार्टची सुरुवात केली.
2002 मध्ये मुंबईतील पवई येथे डी मार्टचे पहिले स्टोअर उघडल्यापासून, डी-मार्टने झपाट्याने विस्तार केला आहे. आता डी मार्ट जवळपास 415 ठिकाणी कार्यरत आहे.
