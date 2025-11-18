D mart चा फुल फॉर्म माहितीये का? दर महिन्याला खरेदी करणारेही सांगू शकणार नाहीत

Pooja Pawar
Nov 18,2025


दर महिन्याच्या सामानाची खरेदी करण्यासाठी अनेकजण D mart मध्ये जातात.


किराणा दुकानाच्या तुलनेत D mart मध्ये सामान स्वस्त मिळतं असं म्हणतात.


पण खूप कमी जणांना D mart चा फुल फॉर्म माहिती असेल.


डी मार्टचा फुल फॉर्म 'दमानी मार्ट' असा आहे.


डी मार्टचे नाव त्याचे संस्थापक राधाकिशन दमानी यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे.


भारतीय कुटुंबाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राधाकिशन आणि त्यांच्या कुटुंबाने 2002 मध्ये डी-मार्टची सुरुवात केली.


2002 मध्ये मुंबईतील पवई येथे डी मार्टचे पहिले स्टोअर उघडल्यापासून, डी-मार्टने झपाट्याने विस्तार केला आहे. आता डी मार्ट जवळपास 415 ठिकाणी कार्यरत आहे.

VIEW ALL

ना Samsung ना आयफोन... हा ठरला भारतातील सर्वाधिक विक्री झालेला स्मार्टफोन ब्रॅण्ड; नाव वाचून व्हाल थक्क

घरच्या घरी कशी बनवायची रेस्तराँ स्टाईल मऊसूत इडली?

डायबिटीज कंट्रोल करण्यासाठी प्या 'या' देसी मसाल्याची चहा!

उत्तम! ठाण्यापासून अवघ्या 67 किमीवर आहे 'हे' निसर्गरम्य गिरीस्थान; इथं या अन् रममाण व्हा...
Read Next Story