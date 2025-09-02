HDFC चा फुलफॉर्म माहितीये?

HDFC बँक, जिथं अनेकांचीच पगाराची खाती आहेत. अनेकांनी या बँकेतून कर्ज घेतलं आहे. अशा या बँकेसंदर्भातली ही रंजक माहिती.
HDFC चा फुलफॉर्म आहे 'हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन'. या बँकेची सुरुवात महाराष्ट्रातच झाली होती.
भारतातील सर्वात मोठी आणि विश्वासार्ह बँक अशी या बँकेची ओळख. बँकेची सुरुवात 1994 मध्ये झाली होती.
ही बँक HDFC लिमिटेड नावाच्या हाऊसिंग फायनान्स कंपनीचीच एक शाखा आहे.
ही बँक दीर्घकालीन ठेवी, ऑटो लोन, होम लोन या आणि अशा अनेक सेवा खातेधारकांना पुरवते.
1995 मध्ये HDFC नं एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक म्हणून कामकाज सुरू केलं. 2022 मध्ये HDFC लिमिटेड आणि HDFC बँकेचं विलिनीकरण झालं.
ही भारतातील सर्वात मोठी विलिनीकरण प्रक्रिया असून, ही देशातील सर्वात अग्रगण्य खासगी बँक आहे.