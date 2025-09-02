HDFC चा फुलफॉर्म माहितीये?

Sayali Patil
Sep 02,2025

HDFC बँक

HDFC बँक, जिथं अनेकांचीच पगाराची खाती आहेत. अनेकांनी या बँकेतून कर्ज घेतलं आहे. अशा या बँकेसंदर्भातली ही रंजक माहिती.

बँकेची सुरुवात

HDFC चा फुलफॉर्म आहे 'हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन'. या बँकेची सुरुवात महाराष्ट्रातच झाली होती.

सुरुवात

भारतातील सर्वात मोठी आणि विश्वासार्ह बँक अशी या बँकेची ओळख. बँकेची सुरुवात 1994 मध्ये झाली होती.

शाखा

ही बँक HDFC लिमिटेड नावाच्या हाऊसिंग फायनान्स कंपनीचीच एक शाखा आहे.

दीर्घकालीन ठेवी

ही बँक दीर्घकालीन ठेवी, ऑटो लोन, होम लोन या आणि अशा अनेक सेवा खातेधारकांना पुरवते.

विलिनीकरण

1995 मध्ये HDFC नं एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक म्हणून कामकाज सुरू केलं. 2022 मध्ये HDFC लिमिटेड आणि HDFC बँकेचं विलिनीकरण झालं.

अग्रगण्य बँक

ही भारतातील सर्वात मोठी विलिनीकरण प्रक्रिया असून, ही देशातील सर्वात अग्रगण्य खासगी बँक आहे.

