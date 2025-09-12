गोव्यात गेल्यानंतर प्रत्येक मुलीने लक्षात ठेवल्या पाहिजेत या गोष्टी, अन्यथा...

Soneshwar Patil
Sep 12,2025


भारतातील अनेक पर्यटन स्थळांपैकी एक प्रसिद्ध असणारे पर्यटन स्थळ म्हणजे गोवा.


जिथे प्रत्येक व्यक्तीला फिरण्यासाठी जायचे असते. तेथील वातावरण, समुद्रकिनारा आणि क्लबमधील मज्जा घेयची असते.


गोवा हे भारतातील सर्वात सुरक्षित ठिकाणांपैकी एक मानले जाते. ते एक सुरक्षित ठिकाण आहे.


पण मुलींनी पहिल्यांदाच प्रवास करताना या ठिकाणी कोणती सावधगिरी बाळगावी. जाणून घ्या सविस्तर


मुलींनी गोव्यात रात्री कमी गर्दीच्या ठिकाणी एकट्याने जाऊ नये. तेथील रीतिरिवाजांचे पालन करावे.


तसेच गोव्यात मुलींनी अनोळखी व्यक्तीसोबत मद्यपान करणे टाळावे, सोबत मिरचीचा स्प्रेसोबत ठेवावा.


गोव्यात फिरण्यासाठी स्कूटर किंवा बाईक भाड्याने घेणे हा सोपा आणि स्वस्त मार्ग आहे. तसेच तात्काळ लागणारे नंबर फोनमध्ये ठेवावेत.

