PAN-Aadhaar कार्ड लिंक केलं नाही तर 31 डिसेंबरनंतर नेमकं काय होणार?

PAN-Aadhaar Linking Deadline: आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करण्याची अंतिम तारीख जवळ आली असून, 31 डिसेंबर ही या प्रक्रियेसाठीची अंतिम तारीख असून जी मंडळी या PAN-Aadhaar Link करणार नाहीत त्यांचं पॅनकार्ड इनअॅक्टीव्ह करण्यात येईल.
जी मंडळी पॅन आणि आधार कार लिंक करू शकणार नाहीत, त्यांना दंड भफरावा लागणार आहे. ही रक्कम असेल 1000 रुपये.
आधार आणि पॅन लिंक न केल्यास पॅनकार्ड इनअॅक्टीव्ह होईल आणि त्यामुळं ITR फाईल करताना यात अनेक अडचणी येऊ शकतात.
TDS/TCS अधिक प्रमाणात भरावा लागू शकतो आणि त्याचं प्रमाणपत्रही मिळणार नाही.
बँक अकाऊंट सुरू करताना आणि क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड घेताना आधार आणि पॅन लिंक नसल्यास अडचणी येतील.
इतकंच नव्हे, तर 50000 रुपयांहून अधिक रोकड बँकेत जमा करण्यात समस्या निर्माण होतील, KYC वरही अनेक निर्बंध येतील.
पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी Income Tax विभागाच्या वेबसाईटवर जाऊन तिथून ही प्रक्रिया अगदी सोप्या पद्धतीनं पूर्ण करता येते.