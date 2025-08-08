'हा' आहे भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा, ज्याचं क्षेत्रफळ 9 राज्यांपेक्षाही जास्त

Pooja Pawar
Aug 08,2025


भारत हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील सातव्या क्रमांकाचा देश आहे.


भारताचं क्षेत्रफळ हे 33,87,263 वर्ग किलोमीटरपर्यंत पसरलेलं आहे.


सध्या भारतात एकूण 28 राज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत.


भारतात एकूण 797 जिल्हे असून यातील 757 जिल्हे हे 28 राज्य तर 45 जिल्हे हे 8 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आहेत.


क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा हा कच्छ (गुजरात) आहे.


कच्छचं क्षेत्रफळ हे 45,674 वर्ग किलोमीटरपर्यंत पसरलं असून त्याचं क्षेत्रफळ हे भारतातील 9 राज्यांपेक्षा जास्त आहे.


कच्छचं क्षेत्रफळ हे केरळ, हरियाणा, गोवा, सिक्कीम, नागालँड, त्रिपुरा, मिजोराम, मणिपूरम, मेघालय इत्यादींपेक्षाही जास्त आहे.

