भारतात कोणाकडे अणुबॉम्बचा रिमोट कंट्रोल?

Pravin Dabholkar
Dec 22,2025


अण्वस्त्र हल्ल्याने जनजीवन कित्येक वर्षांसाठी विस्कळीत होते हे जगाने हिरोशिमा-नाकासकीवरील हल्ल्यातून पाहिले असेल.


हल्ल्यानंतर शहराला, देशाला सावरायला अनेक वर्षे लागतात. याचे परिणाम खूपच वाईट असतात.


भारत, पाकिस्तान हे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत. पण अण्वस्त्र डागण्याचा अधिकार कोणाला असतो?


भारतात पंतप्रधान, राष्ट्रपतींकडे अणुबॉम्बचा रिमोट कंट्रोल नसतो.


भारताने अण्वस्त्रांच्या नियंत्रणासाठी योग्य रचना केली आहे.


अण्वस्त्रांशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार अव्वस्त्र कमांड अथोरिटीला असतो.


यामध्ये प्रकारचे अधिकारी निर्माण करण्यात आले आहेत.


एक राजकीय परिषद आणि दुसरी कार्यकारी परिषद.


देशाचे पंतप्रधान राजकीय परिषदेचे अध्यक्ष असतात.


ही एकमेव संस्था आहे जिला अणुहल्ला करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे.

VIEW ALL

सूर्याने चालवली धोनीची परंपरा...त्याच्या एका कृतीवर चाहते फिदा

ख्रिसमसला घरच्या घरी 'असा'बनवा बेकरी स्टाईल प्लम केक

तुम्ही गाजराचा हलवा तर खाल्लाच असेल, पण कधी बीटरूट हलवा खाल्ला आहे का?

22 कोटी किमी अंतरावरुन पृथ्वीवर आला 100000 वा मेसेज; शास्त्रज्ञ झाला आनंद!
Read Next Story