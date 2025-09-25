विमाने पांढऱ्या रंगाची का असतात? कारण जाणून वाटेल आश्चर्य!

Pravin Dabholkar
Sep 25,2025


विमानातून एकदा तरी प्रवास करावा असं प्रत्येकाला वाटतं. तो अनुभव खूपच रोमांचकारी असतो.


विमानाचा रंग बहुतांशवेळा पांढराच का असतो? कधी विचार केलाय का?


फक्त एअरलाईन्सचे नाव आणि लोगो रंगीत दिसतात. बाकी सर्व पांढऱ्या रंगात असतं.


खासगी विमाने वेगवेगळ्या रंगाची असतात.


विमानाला पांढरा रंग देण्यामागे एक नाही तर अनेक कारणं आहेत.


विमानाचा रंग सुरक्षितता, खर्च आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी पांढरा असतो.


विमाने उंचावरुन उडतात. अनेक तास सुर्याच्या संपर्कात असतात. त्यामुळे तापमान वाढू शकते.


विज्ञानानुसार पांढरा रंग कमी उष्णता शोषून घेतो. आणि जहाजाचा रंगही फिका पडत नाही.


वाहतूक सुरक्षा ही विमानाची प्राथमिकता असते. तपासणी दरम्यान भेगा, तेलगळती शोधणे सोपे होते.

VIEW ALL

मुलांना पुरुष बनवण्यासाठी देतात 'हे' पेय, जमातीची परंपरा खूपच विचित्र!

डेंग्यूचे डास चावल्यावर शरीरात दिसू लागतात 5 लक्षण

कधी काढता येतात PF चे पैसे?

Hair Care: आठवड्यात किती वेळा केस धुवावेत?
Read Next Story