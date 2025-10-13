तुम्ही अनेकदा पाहिलं असेल की बाळ जन्माला आले की ते मोठ्याने रडू लागते.
मात्र, तुम्ही हा विचार केला आहे का की, ते बाळ जन्माला आल्यावर का रडते?
जन्माला आल्यानंतर बाळ रडण्यामागे अनेक कारणे असतात. पाहूयात सविस्तर
सर्वात प्रथम बाळ जन्माला येते तेव्हा आईच्या पोटातून बाहेर आल्यानंतर त्याला वेगळे वातावरण मिळते त्यामुळे ते रडते.
त्यासोबत जन्म झाल्यानंतर बाळ हे त्याचा पहिला दीर्घ श्वास घेते.
त्यावेळी श्वास घेण्याची प्रक्रिया सुरु असते त्यामुळे ते रडत असते.
कारण पोटात असताना बाळाला आईच्या नाभीसंबधी ऑक्सिजन मिळत असते.
(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)