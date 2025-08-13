90 टक्के महिला एक पाय दुसऱ्या पायावर ठेवून का बसतात? सुरक्षिततेसाठी नाही तर..

Soneshwar Patil
Aug 13,2025


अनेकांना खूर्ची किंवा सोफ्यावर बसल्यावर पाय एकमेकांवर क्रॉस करून बसण्याची सवय असते.


ही सवय का असते याबाबत अनेकांना प्रश्न पडला आहे. शॉर्ट ड्रेस की सुरक्षिततेमुळे महिला अशा प्रकारे बसतात? पाहूयात सविस्तर


कोणत्याही ठिकाणी महिला किंवा पुरुष गेले की त्यांना पायावर पाय ठेवून बसण्याची सवय असते. यामधून व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व देखील समजते.


तज्ज्ञांच्या मते, ही सवय समोरच्या व्यक्तीला काही संकेत देत असते. या स्टाईलमधून तुमच्या आत्मविश्वासाची झलक दिसते.


अनेक मुली नेहमी अशा बसतात. त्यामधून त्यांचा बसण्याचा अंदाज, आरामदायी आणि खूप स्टायलिश वाटतो.


असे केल्याने आराम आणि स्नायू रिलॅक्स होतात आणि पाठीवरील दबाव कमी होतो.


अनेकांची ही स्टाईल समोरच्या व्यक्तीला आकर्षित करत असते. या स्टाईलमध्ये काही मुली खूप सुंदर दिसतात.

VIEW ALL

रेल्वेचा हॉर्नचा आवाज किती किलोमीटरपर्यंत ऐकू जातो?

'या' लोकांनी चुकूनही खावू नये अक्रोड

तुळशीचे तेल आहे गुणांचे भांडार! जाणून घ्या आश्चर्यकारक फायदे

गरम, थंड की सामान्य पाण्याने तोंड धुवावे?
Read Next Story