'तू माझा भाऊ आहेस', दारु पिल्यानंतरच का वाढतो लोकांचा आत्मविश्वास? कारण..

Soneshwar Patil
Oct 03,2025


प्रत्येक व्यक्तीला दारू पिल्यानंतर शरिरात आणि मानसिक परिणाम जाणवतात.


ज्यामुळे त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडणे आणि निर्णय घेण्याची क्षमता देखील कमी होते.


जर एखाद्याने जास्त प्रमाणात मद्यपान केले तर त्यांना हँगओव्हर आणि उलट्या होऊ शकतात.


पण तुम्हाला माहिती आहे का दारू पिल्यानंतर लोकांचा आत्मविश्वास का वाढतो?


दारू पिल्याने मेंदूमध्ये डोपामाइन वाढते. ते आनंद देणारे रसायन आहे. त्यामुळे लोकांना चांगले, आरामदायी आणि आत्मविश्वास वाटतो.


कारण अल्कोहोल हे मेंदूच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या भागावर परिणाम करते.


अल्कोहोलमुळे ताण कमी होते. त्यामुळे इतरांशी बोलताना लोकांना अधिक आराम मिळतो. पण जसा दारूचा परिणाम कमी होतो तसा लोकांचा आत्मविश्वासही कमी होतो.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

