बिरबलचा मृत्यू अशाप्रकारे झाला की अकबरालाही त्याचा मृतदेह सापडला नाही.
अकबराच्या चुकीमुळे बिरबल मारला गेला.
बिरबलाची अकबराशी असलेली जवळीक पाहून अनेक दरबारी त्याचा हेवा करायचे.
या दरबारींच्या सांगण्यावरुन अकबराने बिरबलाला युसूफजाई जमातीविरुद्ध लढाईला पाठवले.
बिरबल युद्धकलेत कुशल नव्हता. युसूफजाई जमात ही खैबर पख्तूनख्खा प्रांतातील एक क्रूर जमात होती.
युसूफजाई जमाती काबूलहून स्थलांतरीत झाली. मुघलांविरुद्ध त्यांच्या शौर्यासाठी ओळखली जाते.
बिरबल आणि त्याचे सैन्य एका अरुंद खिंडीत अडकले. जिथे युसूफजाई जमातीने डोंगरावरुन गोळ्यांचा वर्षाव केला.
या हल्ल्यात बिरबलसह 8 हजार सैनिक मारले गेले. हा मृत्यू इतका भयानक होता की बिरबला मृतदेही सापडला नाही.
बिरबला मृतदेह सापडला नसल्याने त्याचे अंत्यसंस्कार होऊ शकले नाहीत.