आफ्रिकेत आढळणारे शहामृग पक्षी हे पंख असूनही उडू शकत नाहीत.
अंटार्क्टिकामध्ये आढळणारे पेंग्विन पक्षी देखील उडू शकत नाहीत.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्षी इमू आहे. यालाही पंख असतात पण तो उडू शकत नाही.
गुआम रेल हा अमेरिकन पक्षी पंख असूनही उडू शकत नाही.
ताकाह पक्षी 1948 मध्ये सापडला. या पक्षाला सुद्धा पंख असतात मात्र तो पक्षी उडू शकत नाही.
न्यूझीलंडमध्ये आढळणारा हा पक्षी पंख असूनही उडू शकत नाही.
फॉकलंड स्टीमर डक हा दक्षिण अटलांटिकमध्ये आढळतो. या पक्षाला सुद्धा पंख असतात मात्र ते उडू शकत नाहीत.
लहान ठिपके असलेला किवी हा त्याच्या प्रजातीतील सर्वात लहान पक्षी मानला जातो. पंख असूनही तो उडू शकत नाही.
हा पक्षी दिसायला खूप सुंदर आहे, पण पंख असूनही तो उडू शकत नाही.
नॉर्दर्न कॅसोवरी या पक्ष्याला सुंदर मान आहे. पण हा पक्षी उडू शकत नाही.