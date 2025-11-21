फक्त 10 मिनिटात संपतील ‘या’ 6 आरोग्यविषयक समस्या; रोज रात्री जेवल्यानंतर...

Swapnil Ghangale
Nov 21,2025

10 मिनिटं सावकाश चालल्याने...

रात्रीच्या जेवणानंतर फक्त 10 मिनिटं सावकाश चालल्याने खूप मोठे फायदे होतात. हे अगदी वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाले आहे.

खूप फायदे

ब्लड शुगर झपाट्याने कमी होते

जेवणानंतर ब्लड शुगर स्पाइक होते. फक्त 10-15 मिनिटं चालल्याने हा स्पाइक 20-30 टक्क्यांपर्यंत कमी होतो.

औषधापेक्षा प्रभावी

टाइप-2 डायबिटीज असणाऱ्यांसाठी तर जेवणानंतर रात्री चालणं हे औषधापेक्षा प्रभावी आहे असं अभ्यासात समोर आलं आहे. जेवणानंतर 2 ते 3 तासांनी चालण्यापेक्षा जेवणानंतर लगेच चालणं जास्त फायदेशीर असंत.

पचन सुधारतं

अन्न पोटातून लवकर पुढे सरकतं, गॅस-ब्लोटिंग-ॲसिडिटी कमी होते. रात्री जड पदार्थांचं सेवन केलं तरी सकाळी पोट साफ होण्यास खूप मदत होते.

चरबी जमा होण्याचं प्रमाण खूप कमी होतं

जेवणानंतर चालल्याने जेवणातून शरीरात गेलेल्या कॅलरी लगेच वापरली जाते. त्यामुळे ती थेट पोट-कंबरेवर साठत नाही.

वजन सहज कमी होऊ शकतं

दररोज जेवणानंतर थोडा वेळ चालल्यास महिन्याभरात एक ते दीड किलो वजन सहज कमी होऊ शकतं.

झोप लवकर येते

जेवणानंतर थोडा वेळ चालल्याने शरीराचं तापमान थोडं वाढतं आणि नंतर नैसर्गिकरीत्या कमी होतं, त्यामुळे 30-40 मिनिटांत डीप स्लीप म्हणजे गाढ झोप लागते.

रात्रीचा ब्लड प्रेशर आणि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल राहतं

रात्री जेवणानंतर ब्लड प्रेशर वाढण्याची शक्यता जास्त असते. 10 मिनिटं चालल्याने तो स्थिर राहतो.

समान्य माहितीवर आधारित

डिसक्लेमर: ही माहिती समान्य माहितीवर आधारित आहे. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक घ्यावा

