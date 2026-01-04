खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी, मद्यपान, तळलेले पदार्थ, लठ्ठपणा आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव तसेच अशा अनेक कारणांमुळे लिव्हर खराब होऊ शकतं.
लिव्हर जेव्हा खराब होतं असतं तेव्हा शरीरातून विषारी पदार्थ योग्यरित्या बाहेर पडत नाहीत. यामुळे अति श्रम न करता सुद्धा दिवसभर थकवा, आळस आणि अशक्तपणा येतो.
लिव्हर खराब होण्याचं अजून एक लक्षण म्हणजे भूक न लागणं. थोडं खाल्ल्यावर सुद्धा पोट भरल्या सारखं वाटतं आणि हळू हळू जेवण्याची इच्छा कमी होते.
लिव्ह चांगलं काम करत नसेल तर पचनक्रिया बिघडते. तसेच जेवल्यावर उलटी होणं किंवा मळमळ होणे अशा समस्या जाणवू शकतात.
लिव्हरला सूज येते तेव्हा पोटाच्या उजव्या बाजूला जडपणा किंवा सौम्य वेदना जाणवतात, ज्याला लोक अनेकदा गॅस समजून दुर्लक्ष करतात.
जेव्हा लिव्हर खराब होते तेव्हा शरीरात बिलीरुबिनची पातळी वाढते. ज्यामुळे त्वचा आणि डोळे प्रभावित होऊन ते काहीसे पिवळे दिसू लागतात.
अशा समस्या किंवा लक्षण जाणवू लागल्या असतील तर डॉक्टरांशी संपर्क साधून योग्यते उपचार करून घ्या. (इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)