पावसाळ्यात बऱ्याचदा डेंग्यूची साथ येते. डेंग्यूची लक्षण सुरुवातीला अतिशय सामान्य असतात ज्यामुळे काहीवेळा लोक त्याकडे दुर्लक्ष करून योग्य उपचार घेत नाहीत.
तेव्हा डेंग्यूचे डास चावल्यावर शरीरात कोणती लक्षण दिसून येतात याविषयी जाणून घेऊयात.
डेंग्यूचे डास चावल्यावर 3 ते 7 दिवसाच्या आतच तुम्हाला डेंग्यूची लक्षण जाणवू लागतात.
तीव्र ताप, डोके दुखी, डोळे दुखणे इत्यादी डेंग्यूची सर्वात सामान्य लक्षण आहेत.
डेंग्यू झाल्यावर डोळे दुखू लागतात आणि डोळे हलवल्यावर जास्त त्रास होतो. हे डेंग्यूच्या अनेक लक्षणांपैकी एक आहे.
शरीरात, स्नायू आणि सांधेदुखीमध्ये तीव्र वेदना होतात ही सुद्धा डेंग्यूची लक्षण असू शकतात.
मळमळ, उलट्या किंवा भूक न लागणे हे देखील डेंग्यूचे लक्षण असू शकते. जर तुम्हाला अशी लक्षण दिसू लागल्यास तुम्ही विलंब न करता स्वतःची तपासणी करून घेतली पाहिजे.
