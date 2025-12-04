हिवाळ्यात धुक्यातून गाडी चालवताना 'या' 5 गोष्टी लक्षात घ्या, अन्यथा अपघात होईल

Pooja Pawar
Dec 04,2025


हिवाळ्यात पहाटे किंवा रात्रीच्यावेळी अनेक ठिकाणी धुक्याची चादर पसरते. अशावेळी गाडी चालवणं कठीण होऊन जातं.


धुक्यात कोणतेही वाहन मग ते दुचाकी, कार किंवा टेम्पो चालवणे अत्यंत कठीण होते. अशा परिस्थितीत एक छोटासा निष्काळजीपणा देखील घातक ठरू शकतो.


धुक्यात तुमची कार किंवा वाहन तुमच्या मागच्या वाहनाला दिसावे यासाठी, मागील बाजूस लाल रिफ्लेक्टर टेप बसवणे महत्वाचे आहे.


मागील विंडशील्डवरील धुके काढून टाकण्यासाठी डिफॉगर वापरा. यामुळे मागील विंडशील्डवरील धुके काढून टाकते आणि यामुळे स्पष्ट दृश्य दिसण्यास मदत्त होते.


धुक्यात वाहनाचा वेग कमी ठेवा जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत ब्रेक लावावा लागला तरी वाहन तुम्ही नियंत्रणात ठेऊ शकता.


पार्किंग लाईट चालू करा आणि मग गाडी चालवा जेणेकरून मागून येणाऱ्या वाहनाला अंतर किती आहे ते समजून येईल.


धुक्यात, विंडशील्ड आणि मागील काचेवर धुके असल्याने गाडी चालवणे कठीण होते. तेव्हा खिडकी थोडीशी उघडा किंवा काही मिनिटे एसी चालू करा, ज्यामुळे धुके निघून जाईल.

