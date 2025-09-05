जोडीदाराच्या या सवयी देतात सावधानतेचा इशारा,..अन्यथा होईल शेवट!

Soneshwar Patil
Sep 05,2025


ज्या नात्यामध्ये प्रेम असते त्या ठिकाणी भांडणे होणे हे निश्चित असते.


परंतु, जर नात्यात फक्त भांडणे आणि कंटाळा उरला असेल तर तो शेवटाकडे जात आहे.


जर तुम्हाला देखील नात्यामध्ये पुढील गोष्टी आढळून आल्या तर जोडीदाराशी व्यवस्थित बोला.


ज्यामध्ये तुमचा जोडीदार काही प्रश्नांची उत्तरे हो किंवा नाही मध्ये देत असेल तर हे गंभीर आहे.


त्यासोबतच जर तुमच्या मेसेजकड दररोज दुर्लक्षित होत असेल तर हा नात्यासाठी रेड अलर्ट असू शकतो.


जोडीदार तुमच्या छोट्या छोट्या गोष्टींवरून चिडत असेल तर समजून जा की नात्यामध्ये अंतर येत आहे.


तुमचा जोडीदार तुमच्या बोलण्याकडे लक्ष देत नसेल तर नातेसंबंधात चांगले लक्षण नाही.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

