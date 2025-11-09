हिवाळ्यात केस गळती ही एक सामान्य समस्या असते.
थंड हवामानामुळे केस कोरडे पडतात, तुटू लागतात आणि स्काल्पवर कोरडेपणा वाढतो.
त्यामुळे केसांची योग्य काळजी घेणे अतिशय गरजेचे आहे.
गरम पाण्यामुळे केसांतील नैसर्गिक तेल नष्ट होतं आणि केस कोरडे होतात. त्यामुळे केस नेहमी कोमट किंवा किंचित थंड पाण्याने धुवावेत.
वारंवार केस धुतल्याने स्काल्पचा नैसर्गिक ओलावा कमी होतो. आठवड्यातून जास्तीत जास्त दोन ते तीन वेळाच केस धुवा.
सल्फेट-फ्री किंवा नैसर्गिक घटक असलेले माइल्ड शॅम्पू वापरा. यामुळे स्काल्पला त्रास होत नाही आणि केस मऊ राहतात.
केस धुण्यापूर्वी खोबरेल तेल, बदाम तेल किंवा ऑलिव्ह ऑईलने हलका मसाज करा. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि केसांना पोषण मिळते.