दूध हे आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त मानले जाते. पण प्रत्येकासाठी दूध पिणं फायदेशीर ठरतं असं नाही. काही लोकांसाठी दूध त्रासदायकही ठरू शकतं.
अनेक लोकांना दूधातील लॅक्टोज (एक प्रकारचा साखर घटक) पचवता येत नाही. अशा लोकांना दूध प्यायल्यानंतर पोट फुगणे, वायू, जुलाब, पोटदुखी अशी लक्षणं दिसतात.
काही लोकांना दुधातील प्रथिनांपासून (जसे की केसिन किंवा व्हे प्रोटीन) अॅलर्जी असते. यामुळे त्वचेवर पुरळ, खाज, श्वास घेताना अडचण अशा प्रतिक्रिया होऊ शकतात.
दूध थंड असल्यामुळे काही लोकांमध्ये कफ वाढवतो. ज्यांना सतत सर्दी-खोकला किंवा सायनसची समस्या असते त्यांनी दूध कमी प्रमाणात किंवा कोमट करून प्यावे.
ज्यांना पोट लवकर बिघडते, आम्लपित्त किंवा गॅसची समस्या आहे, त्यांनी दूध रिकाम्या पोटी पिणं टाळावं. अशा लोकांनी दूध अन्नानंतर किंवा कोमट करूनच प्यावं.
काही संशोधनानुसार गाईच्या दुधातील हार्मोन्समुळे काही लोकांमध्ये मुरुमे वाढू शकतात. ज्यांना त्वचेच्या समस्या आहेत त्यांनी दूधाचे सेवन मर्यादित ठेवावे.
काही वेळा दूधातील काही घटक मायग्रेनच्या रुग्णांमध्ये ट्रिगर ठरतात. अशांना दूध पिल्यानंतर डोकेदुखी वाढल्यास लगेच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.