जगाच्या कानाकोपऱ्यात तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारची फळे चाखायला मिळतील. मात्र ही 8 फळं जगातील सर्वात महागड्या फळांपैकी एक आहेत.
80 हजार ते 2 लाख रुपयांपर्यंत विकल्या जाणाऱ्या या कलिंगडाची किंमत त्याच्या आकार आणि वजनावर अवलंबून असते.
सेम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीचे 6 तुकडे खरेदी करण्यासाठी जवळपास 14 हजार रुपये मोजावे लागू शकतात.
डेंसुके जातीच्या टरबूजाची किंमत 19000 ते 200000 रुपयांपर्यंत असते.
जपानमध्ये मिळणाऱ्या सेकाई इची सफरचंदाची किंमत 1500 ते 1600 रुपयांपर्यंत असते.
जपानमध्ये पिकवले जाणारे हे फळ आतापर्यंत सुमारे 20 लाख रुपयांना विकले गेले आहे.
जपानमध्ये 'एग ऑफ द सन' आंबा पिकवला जातो, त्याला जपानचे लोकं तैयो नो तामागो म्हणूनही ओळखले जाते. हा आंबा आतापर्यंत ऑक्शनमध्ये सुमारे 3 लाख रुपयांना विकला गेला आहे.
जगातील सर्वात महागड्या फळांपैकी एक असलेल्या रुबी रोमन द्राक्षांच्या एका घडाची किंमत सुमारे 10 लाख रुपये आहे.
इंग्लंडमधील हेलिगनच्या बागेत उगवलेले हे अननस जवळपास सुमारे 2 लाख रुपयांना विकले जाते.