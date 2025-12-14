जगातील 8 सर्वात महागडी फळं, ज्याच्या किंमतीत आलिशान गाड्या येतील

Pooja Pawar
Dec 14,2025


जगाच्या कानाकोपऱ्यात तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारची फळे चाखायला मिळतील. मात्र ही 8 फळं जगातील सर्वात महागड्या फळांपैकी एक आहेत.

स्क्वायर वॉटरमेलन :

80 हजार ते 2 लाख रुपयांपर्यंत विकल्या जाणाऱ्या या कलिंगडाची किंमत त्याच्या आकार आणि वजनावर अवलंबून असते.

सेम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरी :

सेम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीचे 6 तुकडे खरेदी करण्यासाठी जवळपास 14 हजार रुपये मोजावे लागू शकतात.

डेंसुके तरबूज :

डेंसुके जातीच्या टरबूजाची किंमत 19000 ते 200000 रुपयांपर्यंत असते.

सेकाई इची सफरचंद:

जपानमध्ये मिळणाऱ्या सेकाई इची सफरचंदाची किंमत 1500 ते 1600 रुपयांपर्यंत असते.

युबारी खरबूज:

जपानमध्ये पिकवले जाणारे हे फळ आतापर्यंत सुमारे 20 लाख रुपयांना विकले गेले आहे.

एग ऑफ द सन :

जपानमध्ये 'एग ऑफ द सन' आंबा पिकवला जातो, त्याला जपानचे लोकं तैयो नो तामागो म्हणूनही ओळखले जाते. हा आंबा आतापर्यंत ऑक्शनमध्ये सुमारे 3 लाख रुपयांना विकला गेला आहे.

रुबी रोमन द्राक्षे:

जगातील सर्वात महागड्या फळांपैकी एक असलेल्या रुबी रोमन द्राक्षांच्या एका घडाची किंमत सुमारे 10 लाख रुपये आहे.

हेलिगनचे अननस :

इंग्लंडमधील हेलिगनच्या बागेत उगवलेले हे अननस जवळपास सुमारे 2 लाख रुपयांना विकले जाते.

