हिवाळ्यात गॅस आणि ब्लोटिंगमुळं त्रासलात; हे सोप्पे उपाय देतील आराम

गॅस किंवा ब्लोटिंगपासून आराम मिळवण्यासाठी तुम्ही जिरा किंवा ओव्याचे पाणी पिऊ शकता. हे पाणी खूपच फायदेशीर आहे.
जेवल्यानंतर दही किंवा ताकाचे सेवन तुम्ही करु शकता यामुळं आतड्यातील घाण बाहेर पडते व गॅस कमी होतो
आल्याचा चहा किंवा जेवणात आल्याचा समावेश केल्यास पचन सुरळीत होते. गॅससुद्धा होत नाही
पपईत पॅपेन नावाचे एक एंजाइम असते. ज्यात प्रोटीन असते. याच्या सेवनाने जेवण आरामात पचते.
केळ्यात पोटॅशियमचा चांगला स्त्रोत असतो. यात सोडियमच्या लेव्हलमुळं पोट फुगण्याची समस्या नियंत्रणात राहते
जेवण झाल्यानंतर बडिशेप चावून खाल्ल्याने आतड्यातील गॅस बाहेर काढण्यास मदत होते
