अनेक क्षेत्रात AI चा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे विविध क्षेत्रातील लोकांना आपल्या नोकऱ्या जाण्याची भीती वाटते. तसेच नव्या नोकऱ्या मिळतील की नाही याबाबत सुद्धा चिंता वाटते.
मात्र काही क्षेत्र असे आहेत ज्यांच्यातील नोकऱ्या AI कधीच रिप्लेस करु शतक नाही.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारख्या तंत्रज्ञानाच्या आगमनानंतरही, अजूनही असे अनेक क्षेत्र आहेत जिथे मानवी कौशल्यांची आवश्यकता असते.
विज्ञान क्षेत्रात नोकरी शोधणाऱ्यांनाही एआयचा जास्त धोका नाही, कारण त्यासाठी गंभीर विचारसरणीची आवश्यकता असते, जी फक्त मानवच करू शकतो.
वकिली हे असं क्षेत्र आहे जिथे कोणतेही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वकिलाची जागा घेऊ शकत नाही.
ज्यांना कोडिंग आणि कॉम्पुटर प्रोग्रामिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे त्यांना एआयची भीती बाळगण्याची जास्त गरज नाही.
AI साठी डेटा एनालिसिस करणं सोपं आहे, परंतु जेव्हा जलद निर्णय घेण्याचा आणि मानवी समस्या सोडवण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा ते अपयशी ठरते.
आरोग्यसेवा आणि औषध क्षेत्रात एआयला पाय रोवणं खूप कठीण आहे. कारण डॉक्टर आणि परिचारिकांना तांत्रिक बाबी तसेच रुग्णांची काळजी, महत्वाचे निर्णय घ्यावे लागतात, जे एआय करु शकत नाही.