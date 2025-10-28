अंड्यातील पिवळा बलक की पांढरा भाग? काय खाणं आरोग्यासाठी फायदेशीर

Mansi kshirsagar
Oct 28,2025


अंड हे सुपरफुड म्हणून ओळखलं जातं. कारण यात प्रोटीन, व्हिटॅमिन आणि मिनरल्स असतात


मात्र अनेकदा लोकांना असं वाटतं की अंड्यातील पिवळा बलक की सफेद भाग काय खाणं फायदेशीर आहे


अंड्यातील पांढऱ्या भागात जास्त प्रोटीन असते त्यात फॅट नसते


अंड्याच्या पिवळ्या बलकात व्हिटॅमिन A,D,E,K,B12 आणि आयर्न, झिंक, फॉस्फोरससारखे मिनरल्स असतात


एका अंड्यात साधारण 6 ग्रॅम प्रोटीन असते, अर्ध्या पांढऱ्या भागात आणि अर्ध्या पिवळ्या बलकात


पिवळ्या बलकात 180-200 mg कोलेस्ट्रॉल असते. जर तुमचं कोलेस्ट्रॉल सामान्य असेल तर एका दिवसाला तुम्ही एक अंड्याचे पिवळे बलक खाऊ शकतात


जर तुम्हाला वजन कमी करायचं असेल तर सफेद भाग खा

